Putin ve Choe Son-hui Görüşmesi: Stratejik Ortaklık Vurgusu

Putin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe'nin Görüşmesi

Rusya Federasyonu'nun lideri Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile kapsamlı bir görüşme yaptı. Bu önemli buluşma, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Kremlin'de Gerçekleşen Toplantı

Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da katıldı. Toplantının başlangıcında, Choe, "Sayın Kuzey Kore Devlet Başkanı'nın derin, samimi, sıcak ve yoldaşça selamını iletmekten onur duyuyorum" şeklinde bir selamlama yaptı. Bu ifadeye yanıt olarak, Putin de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a selamlarını iletti.

Stratejik İstişareler ve Anlaşmalar

Bu görüşmenin öncesinde, 1 Kasım'da Moskova’da Lavrov ve Choe arasında stratejik istişarelerde bulunulmuştu. Haziran ayında ise Putin, Kuzey Kore’ye resmi bir ziyarette bulunarak, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı; bu anlaşma, taraflardan birine saldırı durumunda karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörüyordu.

ABD'nin İddiaları

ABD, Rusya'daki Kuzey Kore askerleriyle ilgili olarak çeşitli iddialarda bulundu. Buna göre, Rusya’da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğu, bunlardan 8 bininin ise Ukrayna ordusunun girdiği Rusya’nın Kurk bölgesinde konuşlandığı öne sürüldü.