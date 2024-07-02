Putin ve Erdoğan Astana'da tüm önemli ve hassas konuları görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapacakları ikili görüşmede tüm önemli ve hassas konuları ele alacaklarını duyurdu. Bu görüşme, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşecek.



ASTANA'DAKİ GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in 3-4 Temmuz'da Astana'da gerçekleştirilecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde bir dizi ikili görüşme yapacağını belirtti. Uşakov, Putin'in Türkiye, Azerbaycan, Çin, Kazakistan, Pakistan ve Moğolistan liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

Uşakov, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin özellikle dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye uzun zamandır planlanan bir ziyaretin olduğunu belirtti. İki liderin bu ziyareti ele alacaklarını ifade eden Uşakov, "Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum" dedi. Ayrıca, Türk tarafıyla sürekli diyalog halinde olduklarını ve telefon aracılığıyla sürekli temasların sürdüğünü ekledi.



Görüşmede ele alınacak konuların başında, bölgesel ve uluslararası güvenlik, enerji iş birliği, ticaret ilişkileri ve Suriye'deki gelişmelerin olması bekleniyor. Özellikle Suriye'deki çatışma ortamının sona erdirilmesi, insani yardım konuları ve enerji koridorları gibi stratejik meseleler üzerinde durulacak.



PUTİN'İN DİĞER GÖRÜŞMELERİ

Uşakov, Putin'in 4 Temmuz'da İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile de görüşeceğini aktardı. ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde ise ülkeler arasında siyaset, ekonomi, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğiyle ilgili konuların ele alınacağı belirtildi.

ŞİÖ ZİRVESİ'NİN ÖNEMİ

Şanghay İşbirliği Örgütü, Asya'nın önde gelen ülkelerini bir araya getirerek bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve kültürel değişim konularını ele alıyor. Bu yılki zirvede, özellikle ekonomik entegrasyon, terörle mücadele ve enerji güvenliği konularının ön plana çıkması bekleniyor.

PUTİN VE ERDOĞAN'IN GEÇMİŞ GÖRÜŞMELERİ

Putin ve Erdoğan, geçmişte de birçok kez bir araya gelerek önemli konuları masaya yatırdı. İki lider, Suriye'deki durum, Karadeniz güvenliği, enerji projeleri ve ikili ticaret gibi birçok stratejik konuda ortak çalışmalar yürüttü. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkılar sağladı.

Putin ve Erdoğan arasındaki bu görüşme, Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. İki liderin alacağı kararlar, bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar açısından kritik öneme sahip olacak. Ayrıca, Türkiye'nin enerji güvenliği ve Rusya'nın bölgedeki stratejik çıkarları da bu görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

