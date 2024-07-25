Putin ve Esed Moskova'da Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Putin ve Esed’den Önemli Görüşme

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed bir araya geldi. Görüşmenin detayları, Kremlin kaynakları tarafından basına açıklandı.

Kremlin Sarayı’nda Yapılan Toplantı

Dün gece gerçekleştirilen toplantıda, Putin, Esed ile uzun bir aradan sonra buluştuklarını belirtirken, gündemde pek çok konunun bulunduğunu ifade etti. Putin, "Suriye'nin de içinde bulunduğu bölgede olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizde de ele alınacak birçok mesele mevcut. Umut verici ilerlemeler kaydettiğimiz alanlar da var. Bu konuları da masaya yatırmalıyız," dedi.

Esed’in Açıklamaları

Öte yandan Esed, Rusya ile Suriye'nin tarihsel süreçte birçok zorlukla mücadele ettiğini dile getirdi. "Bugünkü görüşmemiz, dünya genelindeki gelişmeler ve Avrasya bölgesindeki olaylar ışığında son derece kritik. Tüm detayları ele alarak olası beklentiler ve senaryoları tartışmamız gerekiyor," şeklinde konuştu.