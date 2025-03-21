Putin ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'daki Durumu Ele Aldı

Putin ve Al Sani'nin Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Orta Doğu'daki durumu değerlendirmek amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya-Katar İşbirliği Gündemi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Al Sani arasında Rusya-Katar işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konuların ele alındığı belirtildi. Söz konusu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine yönelik önem taşıyor.

Suriye'nin Geleceği ve İnsani Yardım

Liderler, Suriye üzerindeki mevcut durumu da değerlendirerek, ülkenin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemine dikkat çektiler. Ayrıca, iki lider, mevcut geçiş döneminde Suriye'deki sosyal ve ekonomik durumun sürdürülebilir istikrarı için işbirliği yapma ve Suriye halkına insani yardım sağlama kararı aldı.

Gazze'deki Çatışmalar ve Gerginlik

Görüşme sırasında, Gazze Şeridi'nde çatışmaların yeniden başlamasından duyulan endişeler dile getirildi. Al Sani ve Putin, bölgede gerginliğin azaltılması ve uzun vadeli normalleşmeye katkı sağlamak için işbirliği yapmaya istekli olduklarını vurguladılar.

Ramazan Tebriği

Putin ayrıca, Katar yönetimi ve halkını ramazan ayı nedeniyle tebrik etti. Bu jest, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.