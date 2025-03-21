Putin ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'daki Durumu Ele Aldı

Putin, Katar Emiri Al Sani ile Suriye ve Gazze'deki durumu görüşerek, işbirliği ve insani yardım konularında kararlar aldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:22
Putin ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'daki Durumu Ele Aldı

Putin ve Al Sani'nin Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Orta Doğu'daki durumu değerlendirmek amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya-Katar İşbirliği Gündemi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Al Sani arasında Rusya-Katar işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konuların ele alındığı belirtildi. Söz konusu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine yönelik önem taşıyor.

Suriye'nin Geleceği ve İnsani Yardım

Liderler, Suriye üzerindeki mevcut durumu da değerlendirerek, ülkenin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemine dikkat çektiler. Ayrıca, iki lider, mevcut geçiş döneminde Suriye'deki sosyal ve ekonomik durumun sürdürülebilir istikrarı için işbirliği yapma ve Suriye halkına insani yardım sağlama kararı aldı.

Gazze'deki Çatışmalar ve Gerginlik

Görüşme sırasında, Gazze Şeridi'nde çatışmaların yeniden başlamasından duyulan endişeler dile getirildi. Al Sani ve Putin, bölgede gerginliğin azaltılması ve uzun vadeli normalleşmeye katkı sağlamak için işbirliği yapmaya istekli olduklarını vurguladılar.

Ramazan Tebriği

Putin ayrıca, Katar yönetimi ve halkını ramazan ayı nedeniyle tebrik etti. Bu jest, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu, Malatya'da Hızlı Tren Müjdesini Verdi
2
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
3
Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'deki İhtiyaç Sahiplerine 1500 Gıda Kolisi Dağıttı
4
Gazi Üniversitesi'nde Coşkulu Nevruz Bayramı Etkinliği
5
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
6
Türkiye ve BAE İlişkilerinin 52. Yıl Dönümü Kutlandı
7
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki Yeni Metro Hattı Müjdesi

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek