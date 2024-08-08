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Putin ve Kursk Vali Vekili Smirnov, Bölgedeki Durumu Değerlendirdi

Putin, Kursk bölgesindeki çatışmaları ve sivillerin tahliyesini görüşmek üzere Smirnov ile çevrim içi toplantı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:34
Putin ve Kursk Vali Vekili Smirnov, Bölgedeki Durumu Değerlendirdi

Putin, Kursk Bölgesindeki Olayları Gözden Geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesindeki gelişmeleri değerlendirerek Vali Vekili Aleksey Smirnov ile bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle duyulan endişeyi gidermek amacıyla yapıldı.

Toplantının İçeriği

Putin, askeri güçler arasındaki şiddetli çatışmalara ilişkin olarak disiplinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Vekili Smirnov ise, bölgedeki durumu koordine ettiklerini ve saldırıya uğrayan yerleşim birimlerinden sivillerin tahliyesine devam ettiklerini vurguladı.

Çatışmaların Arka Planı

6 Ağustos'ta Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine düzenlediği saldırılarla birlikte, iki askerî güç arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi. Bu çatışmalar sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaşanan bu olayların ardından Kursk bölgesinde acil durum ilan edildi.

Sivil Destek Talepleri

Toplantıda, Putin ayrıca güvenlik yetkilileri ile birlikte, sivillere yönelik destek sağlaması için Rus hükümetinin gerekli adımları atmasını istemiştir.

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