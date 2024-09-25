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Putin ve Kurtulmuş'tan Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Görüşme

Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Türkiye-Rusya ilişkilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:16
Putin ve Kurtulmuş'tan Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Görüşme

Putin ve Kurtulmuş'tan Önemli Görüşme

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da katıldı.

Görüşmenin Detayları

Görüşmenin başında, Putin, Kurtulmuş’un Rusya’daki yoğun programına atıfta bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento düzeyinde dahi her alanda gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da gerçekleşen buluşmayı da hatırlatarak, "Ekim ayında Kazan'da bir kez daha bir araya geleceğiz, BRICS zirvesinde özel bir toplantı planlıyoruz" dedi.

İlişkilerin Önemi

Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ekonomik ve sosyal alanlarda başarılı bir şekilde geliştiğini vurgulayarak, "Biz iyi komşuyuz, halklarımız için çalışıyoruz ve her şey genel olarak yolunda gidiyor" dedi.

Görüşme sırasında özel önem gösterilmesi gereken konuların da ele alınacağını ifade eden Putin, tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

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