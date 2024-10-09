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Putin ve Lukaşenko'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Putin, Lukaşenko ile yaptığı görüşmede ekonomik ilişkilerin güçlendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:01
Putin ve Lukaşenko'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Putin ve Lukaşenko Kremlin'de Buluştu

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Kremlin Sarayı'nda yapıldı ve Putin, burada Lukaşenko'ya Aziz Andrey Nişanı'nı takdim etti.

Ticaret Hacmi ve Ekonomik İlişkiler

Görüşme öncesinde düzenlenen heyet toplantısında, Putin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin oldukça hızlı bir şekilde geliştiğini vurguladı. “Ticaret hacmimiz 46,5 milyar dolar.” ifadesini kullanan Putin, sanayi ve tarım alanında daha fazla işbirliğine gideceklerini belirtti.

Yeni Fırsatlar ve Mikroelektronik

Putin, son 1,5 yıldır mikroelektronik alanına yoğunlaştıklarını ve uçak yapım sektöründe de yeni fırsatlar doğduğunu açıkladı. Ayrıca, Belarus'un Sovyet dönemi itibarıyla önemli bir üretim merkezi olduğunu hatırlatarak, ekonomisinin bu avantajlarını korumaya devam ettiğini ifade etti.

Lukaşenko'dan Batı'ya Yönelik Eleştiriler

Lukaşenko, Batı'nın Belarus ve Rusya üzerindeki baskılarının sonuçsuz kaldığını belirtirken, “Rusya ile ilişkilerimize gelince, Batı'nın planlarının işe yaramadığına şahit oluyoruz.” dedi. Lukaşenko, ayrıca Belarus'un tarım ve mikroelektronik ürünlerine duyulan ihtiyacı da vurguladı.

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