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Putin ve Mirziyoyev, Suriye ve Ukrayna Gündemini Telefonda Görüştü

Putin ve Mirziyoyev, Suriye ve Ukrayna üzerine telefon görüşmesi yaparak, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 19:01
Putin ve Mirziyoyev, Suriye ve Ukrayna Gündemini Telefonda Görüştü

Putin ve Mirziyoyev'in Telefon Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye ve Ukrayna ile güncel durumu masaya yatırdı.

Kremlin Açıklaması

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkiler de gündeme geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve mevcut anlaşmaların uygulanmasına dair konular ele alındı.

Bölgesel Durumların Değerlendirilmesi

Putin ve Mirziyoyev, Suriye ve Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin düşüncelerini paylaştı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

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