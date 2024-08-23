Putin ve Paşinyan'dan Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerine İlişkin Görüşme

Putin ve Paşinyan'ın Telefon Görüşmesi

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri üzerine önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den gelen bilgilere göre, bu görüşmede Putin, Bakü'deki resmi ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeye değindi.

Barış Anlaşması ve İşbirliği

İki lider arasındaki diyalog, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi üzerine yoğunlaştı. Putin, iki ülke arasında kalıcı bir barış anlaşmasının geliştirilmesi, sınırların tanımlanması ve ulaşım bağlantılarındaki engellerin ortadan kaldırılması konularında yardımlarını sürdüreceğini vurguladı.

Ekonomik İlişkilerin Gelişimi

Görüşme sırasında, iki lider, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik etkileşimin olumlu işaretler taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca, temasların sürdürülmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldı.