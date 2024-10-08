DOLAR
34,26 -0,05%
EURO
37,66 -0,02%
ALTIN
2.907,93 0,08%
BITCOIN
2.151.753,74 0,37%

Putin ve Paşinyan, İkili İlişkileri Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Putin ve Paşinyan, ekonomik ilişkilerin gelişimini ve işbirliği konularını ele almak için Kremlin'de buluştu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:06
Putin ve Paşinyan, İkili İlişkileri Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Rusya ve Ermenistan Liderlerinden Önemli Görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Bu önemli buluşma, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesinin marjında gerçekleşti.

Ticaret Hacminde Kayıt Dışı Artış

Görüşmenin açılışında konuşan Putin, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin ilerlemesine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 7,4 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacminin, bu yılın ilk yarısında 8,3 milyar doları aştığını belirtti. Putin, "Bu hızla gidersek, bu yılki ticaret hacmimizin 14-16 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz," dedi.

Yatırım ve İşbirliği İlişkileri

Putin, Rusya'nın Ermenistan ekonomisine katkısının büyük olduğunu vurgulayarak, "Bizim yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımımız var ve bu, bizi Ermenistan'daki önde gelen yabancı yatırımcılar arasında bir konuma getiriyor," açıklamasında bulundu. Ayrıca, hükümetlerarası komisyon ve iş konseyi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

İnsani İlişkilerin Önemi

İlişkilerin insani boyutuna da vurgu yapan Putin, özellikle eğitim alanındaki işbirliğine ilişkin bazı eksik noktaların giderilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Paşinyan'ı bu ay Kazan'da düzenlenecek BRICS liderler zirvesi'ne davet etti.

Aktif Siyasi Diyalog Vurgusu

Paşinyan ise, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çekerek, son aylarda Rusya ile Ermenistan arasında aktif bir siyasi diyalog yürütüldüğünü hatırlattı. Erivan'da hükümetlerarası işbirliği komisyonunun gerçekleştirdiği toplantı ve bu ay başında yapılan Avrasya Ekonomik Birliği hükümetlerarası konseyinin toplantısını anımsatan Paşinyan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile işbirliği konularını müzakere ettiklerini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar
3
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor
4
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj
5
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek
6
AK Parti'li Hasan Turan'dan Filistin'e Destek Çağrısı
7
Karabulut Ailesi Avukatından Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Açıklaması

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek