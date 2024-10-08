Putin ve Paşinyan, İkili İlişkileri Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Rusya ve Ermenistan Liderlerinden Önemli Görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Bu önemli buluşma, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesinin marjında gerçekleşti.

Ticaret Hacminde Kayıt Dışı Artış

Görüşmenin açılışında konuşan Putin, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin ilerlemesine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 7,4 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacminin, bu yılın ilk yarısında 8,3 milyar doları aştığını belirtti. Putin, "Bu hızla gidersek, bu yılki ticaret hacmimizin 14-16 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz," dedi.

Yatırım ve İşbirliği İlişkileri

Putin, Rusya'nın Ermenistan ekonomisine katkısının büyük olduğunu vurgulayarak, "Bizim yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımımız var ve bu, bizi Ermenistan'daki önde gelen yabancı yatırımcılar arasında bir konuma getiriyor," açıklamasında bulundu. Ayrıca, hükümetlerarası komisyon ve iş konseyi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

İnsani İlişkilerin Önemi

İlişkilerin insani boyutuna da vurgu yapan Putin, özellikle eğitim alanındaki işbirliğine ilişkin bazı eksik noktaların giderilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Paşinyan'ı bu ay Kazan'da düzenlenecek BRICS liderler zirvesi'ne davet etti.

Aktif Siyasi Diyalog Vurgusu

Paşinyan ise, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çekerek, son aylarda Rusya ile Ermenistan arasında aktif bir siyasi diyalog yürütüldüğünü hatırlattı. Erivan'da hükümetlerarası işbirliği komisyonunun gerçekleştirdiği toplantı ve bu ay başında yapılan Avrasya Ekonomik Birliği hükümetlerarası konseyinin toplantısını anımsatan Paşinyan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile işbirliği konularını müzakere ettiklerini dile getirdi.