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Putin ve Ramaphosa: Çok Kutuplu Dünya Düzeni İçin İşbirliği

Putin, Rusya ve Güney Afrika'nın işbirliği ile çok kutuplu bir dünya düzeni hedeflediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:20
Putin ve Ramaphosa: Çok Kutuplu Dünya Düzeni İçin İşbirliği

Putin ve Ramaphosa'nın İşbirliği Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika ile işbirliğini artırdıklarını belirtirken, "Rusya ve Güney Afrika, adil, çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak için uluslararası alanda çabalarını eş güdümle sürdürüyor." dedi.

BRICS Liderler Zirvesi'nde Bir Araya Geldiler

Putin ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Finans Alanında İşbirliği

İki lider, finans alanında ulusal para birimleri ile ticareti artırma hedefi doğrultusunda işbirliğini daha da derinleştirdiklerini ifade ettiler. Putin, "İkili ilişkiler, kapsamlı stratejik ortaklık, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanmaktadır." şeklinde konuştu.

Ticaretin Artışı ve Gelecek Hedefleri

Putin, Rusya ile Güney Afrika arasındaki ticaretin sürekli olarak arttığını vurgulayarak, "Karşılıklı ticareti artırma ve çeşitlendirme açısından birlikte çalışılması gereken alanlar mevcut." dedi.

Ramaphosa'nın Görüşmeleri

Ramaphosa, Putin ile ticaret, barış ve güvenlik konularını detaylı bir şekilde istişare edeceğini belirterek, bu yıl genişleyen BRICS'in ilk toplantısına katılmaktan memnun olduğunu ifade etti.

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