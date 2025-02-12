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Putin ve Şara Arasında Stratejik Telefon Görüşmesi

Putin, Suriye'nin insani yardım ve sosyo-ekonomik durumu için destek vaadinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:35
Putin ve Şara Arasında Stratejik Telefon Görüşmesi

Putin'den Şara'ya Destek Mesajı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesini duyurdu. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki güncel sosyo-ekonomik durum ele alındı.

Görüşmeden Detaylar

Kremlin'in yaptığı yazılı açıklamada, Putin'in, Şara'ya yeni liderliğinin karşılaştığı zorlukları aşma konusunda başarılar dilediği belirtildi. Açıklamada ayrıca, iki lider arasında Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vurgusu yapıldı.

Ayrıca, sürdürülebilir normalleşme için gerekli önlemler ve Suriye içi diyaloğun yoğunlaşmasının önemine değinildi. Putin, insani yardım konusundaki kararlılığını yineleyerek, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesi için Rusya'nın desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Ticaret ve Eğitim Alanında İşbirliği

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin ticaret, ekonomi ve Eğitim alanlarındaki işbirliklerinin ele alındığı ve bu konularda yararlı temasların sürdürülmesine karar verildiği belirtildi. Görüşmenin yapıcı, profesyonel ve anlam dolu olduğu ifade edildi.

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