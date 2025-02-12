Putin ve Şara, İki Ülke Arasındaki İlişkileri Görüştü

Putin ve Şara Arasındaki Görüşme Detayları

Rusya'nın Kremlin kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, iki ülke arasındaki ilişkileri ele almak amacıyla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

İlişkilerin Geliştirilmesi Amaçlandı

Görüşmenin ana temasını, Rusya ve Suriye arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi oluşturdu. Her iki lider, karşılıklı çıkarların önemini vurgulayarak ortak projelerin devamına dair fikir alışverişinde bulundu.

Bu telefon görüşmesi, Suriye'deki iç savaşın yarattığı zorlukların yanı sıra, uluslararası ilişkilerin seyrini de etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.