DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.358,4 -0,12%
BITCOIN
3.445.695,64 -0,36%

Putin ve Şara, İki Ülke Arasındaki İlişkileri Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:06
Putin ve Şara, İki Ülke Arasındaki İlişkileri Görüştü

Putin ve Şara Arasındaki Görüşme Detayları

Rusya'nın Kremlin kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, iki ülke arasındaki ilişkileri ele almak amacıyla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

İlişkilerin Geliştirilmesi Amaçlandı

Görüşmenin ana temasını, Rusya ve Suriye arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi oluşturdu. Her iki lider, karşılıklı çıkarların önemini vurgulayarak ortak projelerin devamına dair fikir alışverişinde bulundu.

Bu telefon görüşmesi, Suriye'deki iç savaşın yarattığı zorlukların yanı sıra, uluslararası ilişkilerin seyrini de etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayraktar TB3 SİHA'nın İlk İhracatı Endonezya'ya Gerçekleşecek
2
Yeni ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten NATO'ya Kritik Mesajlar
3
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
4
İmrahor Camisi Restorasyonu Tamamlandı, Yarın Açılıyor
5
Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
6
Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
7
Trump, 'İsraf' Gerekçesiyle Madeni Para Basımını Durdurma Talimatı Verdi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor