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Putin ve Selman, Petrol Piyasalarını Değerlendirdi

Putin ve Selman, OPEC+ işbirliğini ve petrol arz kısıntılarını görüştü.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:08
Putin ve Selman, Petrol Piyasalarını Değerlendirdi

Putin ve Muhammed bin Selman Petrol Piyasalarını Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede OPEC ve OPEC dışı üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun işbirliği masaya yatırıldı.

Toplantıda, gönüllü petrol arzı kısıntılarının enerji piyasalarında sağladığı istikrarın önemine değinildi. Ayrıca, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Filistin'deki güncel durum da ele alındı.

Bu temaslar, dünya genelinde enerji güvenliğinin arttırılması konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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