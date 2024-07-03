Putin ve Şi Cinping Astana'da ikili ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.



ŞİÖ’NÜN ROLÜ VE ÇİN'İN BAŞKANLIK DÖNEMİ

Putin, Çin ile Rusya'nın ŞİÖ'nün 2001'de kurulmasında önemli rol oynadığını belirtti. Belarus'un katılımıyla ŞİÖ'nün, adil ve çok kutuplu bir dünya düzenindeki rolünü güçlendirdiğini söyleyen Putin, Çin'in 2024-2025 döneminde ŞİÖ'ye başkanlık etmesini destekleyeceklerini ifade etti. Putin, bu destekle ŞİÖ'nün küresel barış ve istikrarı koruma misyonunu güçlendireceğini vurguladı.

RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİNDE TARİHİN EN İYİ DÖNEMİ

Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi dönemini yaşadığını belirtti. "Kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşime dayalı Rusya-Çin ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. İlişkilerimiz eşitlik, karşılıklı çıkar ve birbirimizin egemenliğine saygı ilkelerine dayalı," dedi. Putin, işbirliklerinin kimseye karşı olmadığını, herhangi bir blok veya birlik oluşturmadıklarını, sadece halklarının çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı. Ayrıca, ticaret alanındaki ilişkilerin de geliştiğini ve yılın ilk yarısında olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Putin, Rusya ile Çin arasında dünyadaki meseleler ile ilgili etkileşimin uluslararası arenada istikrarı sağlayan faktörlerden biri olduğunu ve bunu güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. "Rusya ile Çin arasındaki işbirliği, uluslararası ilişkilerde önemli bir istikrar sağlayıcı unsur olarak öne çıkıyor," diyen Putin, bu işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.



ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİNİN DEĞERİ

Kremlin açıklamasına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Rusya ile yaptıkları anlaşmaların uygulanmaya devam ettiğini ve çok yönlü işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğini belirtti. Şi, "Uluslararası durumun basit olmadığı koşullarda dostluğumuza bağlı kalmaya, halklarımızın refahı için çaba sarf etmeye, Çin-Rusya ilişkilerinin değerini artırmaya, meşru hak ve çıkarlarımız ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını korumaya yönelik gayret etmemiz gerekiyor," dedi.

PUTİN-Şİ GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Şi görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmede, ikili ilişkiler detaylı şekilde ele alındı. İki lider bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ukrayna konusunda Rusya'sız herhangi bir formatın boş olduğu vurgulandı," ifadelerini kullandı. Peskov, görüşmenin verimli geçtiğini ve iki liderin pek çok konuda hemfikir olduğunu belirtti.

Putin ve Şi, görüşmede gelecekteki işbirliği planlarını da masaya yatırdı. İki ülke arasında enerji, teknoloji, savunma ve ticaret alanlarında yeni projelerin başlatılması planlanıyor. Putin, "Rusya ve Çin olarak, halklarımızın refahı ve güvenliği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi. Şi ise, "Çin-Rusya ilişkileri, uluslararası barış ve istikrar için önemli bir dayanak noktasıdır," ifadelerini kullandı.

