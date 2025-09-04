DOLAR
Putin ve Şi'nin Pekin'de 'organ nakli ve ölümsüzlük' sohbeti

Putin ve Şi, Pekin'deki 80. yıl askeri geçit töreninde tercümanlar aracılığıyla 'organ nakli ve ölümsüzlük' üzerine konuşurken görüntülendi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:16
Putin ve Şi'nin Pekin'de 'organ nakli ve ölümsüzlük' sohbeti

Putin ve Şi'nin Pekin'de "organ nakli ve ölümsüzlük" sohbeti

Tören ve görüntüler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreni sırasında dikkat çeken bir sohbete yakalandı.

BBC'nin haberine göre, sohbet Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'ndaki tören esnasında, iki liderin tercümanları aracılığıyla gerçekleşti ve Çin devlet televizyonunun canlı yayını tarafından kayda alındı.

Tercümanlar aracılığıyla aktarılan sözler

Görüntülerde, Şi'nin tercümanının Rusça olarak söylediği şu ifade duyuldu: "Geçmişte 70 yaşın üzerinde olmak nadirdi ve şimdi ise 70'te hala çocuk olunduğu söyleniyor."

Putin'in tercümanının Mandarin Çincesi ile aktardığı ve kameralara yansıyan sözler ise şöyleydi: "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir, hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir."

Şi'nin tercümanının ardından ekranda beliren bir diğer ifade ise: "Tahminlere göre bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşama şansı da var."

