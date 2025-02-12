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Putin ve Trump Arasında 1,5 Saatlik Telefon Görüşmesi

Kremlin, Putin ve Trump'ın 1,5 saat süren telefon görüşmesinde, tutuklu takası ve Ukrayna konularını ele aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:30
Putin ve Trump Arasında 1,5 Saatlik Telefon Görüşmesi

Kremlin'den Tarihi Görüşme Açıklaması

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen 1,5 saatlik telefon görüşmesini duyurdu. İki liderin düzenli temasları sürdürme kararı aldığı bildirildi.

Tutuklu Takası ve Ortak Çıkarlar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, iki liderin tutuklu takası konusunu ele aldığını belirtti. Peskov, Trump'ın Amerika'nın varılan tüm anlaşmaları uygulayacağına dair garanti verdiğini vurguladı.

Ukrayna ve Diğer Önemli Konular

Putin'in, ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini ifade eden Peskov, görüşmede Ukrayna konusu dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuların da masaya yatırılabileceğini söyledi.

Peskov, ayrıca Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini belirterek, "Görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı alındı" şeklinde konuştu.

Orta Doğu Gelişmeleri İstişare Edildi

Görüşme sırasında iki liderin, Orta Doğu'daki gelişmeleri de istişare ettiğini dile getiren Peskov, "İran'ın nükleer programı ve Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Uzun bir telefon görüşmesiydi, yaklaşık 1,5 saat sürdü" dedi.

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