Putin ve Trump Arasında Telefon Görüşmesi: Ukrayna Krizine Çözüm İmkanları

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, Ukrayna krizinin çözümü için önemli imkanlar sağladığını bildirdi.

İzvestiya gazetesi, söz konusu görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü ve iki liderin, Ukrayna krizinin diplomatik bir şekilde çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını manşetine taşıdı. Gazete, bu görüşmenin Rusya ile ABD arasında son üç yılda yapılmış en üst düzey temas olduğunu vurguladı.

Vedomosti gazetesi, görüşmeyi "Üst düzeydeki temas, Ukrayna meselesinin çözümü için imkan tanıdı" başlığıyla aktarırken, müzakerelerin başladığına dikkat çekti. Kommersant gazetesi ise, iki liderin görüşmede ikili ilişkilerin yanında Orta Doğu ile ilgili durumları da ele aldığını belirtti.

Rossiyaskaya Gazeta, Putin ve Trump'ın bir yüz yüze görüşmenin hazırlıklarını yapmak üzere talimat verdiklerini ve teması devam ettirme olasılığını işaret etti.

Rus yetkililer, bu görüşmeyi Moskova ile Washington arasındaki politik ve diplomatik diyalog için olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, görüşmenin tüm dünya için önemli olduğunu belirtip, "Nihayet bu görüşme yapıldı" ifadesini kullandı.

Medvedev, eski ABD yönetiminin Rusya ile olan teması sonlandırmasının, dünyayı kıyametin eşiğine getirdiğini vurguladı. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ise, bu görüşmenin iki ülkenin istihbarat birimlerinin çalışmaları için gerekli koşulları oluşturduğunu ifade etti.