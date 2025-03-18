Putin ve Trump'dan Ukrayna Krizi İçin Kritik Telefon Görüşmesi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki liderin Ukrayna meselesinin çözülmesi için çabalarını sürdürme konusunda niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, Putin ve Trump'ın, Ukrayna'daki mevcut duruma dair detaylı bir görüş alışverişi yaptıkları ifade edildi. Putin, “çatışmaların ve insan kayıplarının sona erdirilmesi” konusuna değinerek, Trump'a teşekkür ettiğini belirtti.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne dair bağlılığını teyit ederek, kapsamlı, sürdürülebilir ve uzun vadeli çözümler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Trump'ın Ukrayna'da 30 günlük acil ateşkes teklifinin de değerlendirildiği belirtildi. Kremlin, ateşkesin etkin kontrolü için gerekli önemli noktalara değinerek, “Varılan anlaşmaları ihlal eden Kiev yönetiminin müzakere edememesiyle ortaya çıkan ciddi riskler” konusunu gündeme taşıdı.

Putin'in, Trump'a 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan kaçınma teklifini olumlu karşıladığı ve bu konuda Rus askerine talimat verdiği bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasına yönelik inisiyatiflerin ele alındığı ve detayların belirlenmesi için müzakerelerin başlatıldığı ifade edildi.

İki lider, görüşmede Rusya-Ukrayna esir takasına da değinerek, 19 Mart'ta 175'e 175 esir değişiminin yapılacağını bildirdi. Putin, Rus hastanelerinde tedavi gören 23 ağır yaralı Ukraynalı askerin iyi niyet göstergesi olarak teslim edileceğini aktardı.

Bununla birlikte, uluslararası meselelerin de ele alındığı görüşmede Orta Doğu ve Kızıldeniz gibi kriz bölgelerine dair işbirliği vurgulandı. İki ülkenin global güvenlik konularında işbirliğini artırma yönündeki kararlılıkları, ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunacağı açıkladı.

Açıklamada, Trump'ın Putin'in Kuzey Amerika ve Avrasya'daki hokey oyuncuları arasında maç düzenleme teklifini desteklediği de ifade edildi. İki lider, ele alınan tüm konularda iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.