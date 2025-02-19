Putin ve Trump Görüşmesi Ay Sonuna Kadar gerçekleşebilir!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Trump görüşmesinin ay sonuna kadar olabileceğini açıkladı. İlişkilerin iyileşmesi için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:13
Putin ve Trump Görüşmesi Ay Sonuna Kadar gerçekleşebilir!

Kremlin'den Önemli Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ay sonuna kadar görüşebileceğini duyurdu. Peskov, "İlk önemli adım atıldı. Her iki taraf da siyasi irade gösterdi. Yapılması gereken çok iş var," ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin Önemi

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen Rusya ve ABD heyetleri arasındaki istişareleri değerlendirdi. Bu görüşmelerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik olduğunu vurgulayan Peskov, "Olumlu bir ivme var," dedi.

Ukrayna Krizi ve İlişkilerin Geleceği

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerde ABD'nin temsilcisini belirlemesinin ardından Rusya'nın da temsilcisini atayacağı bilgisini veren Peskov, Ukrayna'daki seçim süreci hakkında ise herhangi bir karar alınmadığını belirtti. "Kiev yönetiminin nasıl bir irade göstereceğini göreceğiz," diyerek, durumu değerlendirdi.

Görüşme Tarihi ve Hazırlık Süreci

Peskov, iki ülke dışişleri bakanlıklarının görüşme hazırlıklarına devam edeceğini belirterek, "Ay sonuna kadar görüşme yapılabilir, yapılmayabilir de," şeklinde konuştu.

Barış Güçleri Konusunda Dikkat Çeken Açıklama

Ayrıca, Avrupa'dan barış güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı olduklarını ifade eden Peskov, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılan adımların önemini vurguladı.

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