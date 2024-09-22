QUAD Zirvesi'nde Çin ile Rekabet Ele Alındı

QUAD Zirvesi'nde Çin ile Rekabet Tartışıldı

ABD Başkanı Joe Biden tarafından Dötrlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Liderler Zirvesi düzenlendi. Zirve, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki artan etkisi üzerine odaklandığı kaydedildi.

Görüşmeler ve İşbirlikleri

QUAD ülkeleri liderleri Delaware'de bir araya gelerek ikili ve bölgesel konularda kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Zirveye Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese katıldı. Biden, zirve öncesinde bu liderlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Güçlü Müttefiklik Mesajı

Biden, QUAD'ın son zirvesinde, ABD-Çin rekabetinin geleceğine dair güçlü müttefiklik mesajı verdi. Başkan, "QUAD hayatta kalacak ve ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya arasındaki işbirliği, bölgesel güvenlik için hayati öneme sahip." dedi. Ayrıca, demokratik ülkelerin uluslararası kurallara dayalı düzeni desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Rekabet Unsurları ve Ticaret

Zirve kapsamında, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki askeri varlığına yönelik ortak rekabet unsurları ve Tayvan Boğazı'ndaki son gelişmeler ele alındı. Modi, Hint-Pasifik bölgesinde "serbest, açık ve adil bir ticaret ortamı" olması gerektiğini belirtti.

QUAD Tarihçesi

QUAD, ilk kez 2004 yılında Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketi sonrası insani yardım amacıyla bir araya gelen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın oluşturduğu bir platformdur. Dönemin Başbakanı Shinzo Abe'nin teşvikiyle 2007 yılında resmi hale gelmiştir.