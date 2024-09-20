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QUAD Zirvesi: Yeni Stratejiler ve İşbirlikleri Düzenlenecek

QUAD zirvesinde liderler, tedarik zinciri güvenliğini ve bölgesel çatışmaları ele alacak, Çin'e karşı işbirliklerini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:06
QUAD Zirvesi: Yeni Stratejiler ve İşbirlikleri Düzenlenecek

QUAD Zirvesi, Stratejik İşbirliği için Toplanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, 21 Eylül’de Wilmington kentinde düzenleyeceği QUAD Zirvesi ile Çin’e karşı ittifak yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu zirveye ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri katılım sağlayacak.

Liderlerin Öncelikleri ve Süreçler

ABD Başkanı Joe Biden, QUAD zirvesinde ülkeler arası dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirmek istiyor. Zirvede, Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği ile ilgili stratejiler değerlendirilecek ve gazze ile Ukrayna'daki durumlar ele alınacak.

Zirvenin Öne Çıkan Konuları

QUAD liderlerinin, tedarik zinciri güvenliğini sağlama çalışmaları, deniz güvenliği ve bölgesel sağlık güvenliği konularına odaklanması bekleniyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bölgede karşılaşılan zorlukların ve fırsatların ele alınacağını belirtti.

Gelecek Yıllar için Planlar

2025 yılında Hindistan'ın ev sahipliğinde bir sonraki QUAD Zirvesi düzenlenecek. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bu zirvede, gelişim hedeflerine ulaşmak için yol haritasının çizileceğini duyurdu.

İşbirlikleri ve Stratejik Gündem

QUAD ülkeleri, Çin'in bölgedeki etkisini azaltmak amacıyla ortak devriyeler ve gözlem misyonları başlatmayı planlıyor. Ayrıca, ticaret ve sanayi bakanları düzeyinde ikili görüşmeler yapmak da gündemde.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, John Kirby, zirvede Çin'in gündem maddeleri arasında üst sıralarda olacağını ifade etti. Zirve, ülkeler arasındaki diplomatik, ekonomik ve askeri bağları güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Çin'e Yönelik Stratejik Yaklaşımlar

QUAD, 2004 yılında insani yardım amaçlı olarak kurulmuş ve 2017'de yeniden canlandırılmış bir platformdur. Hedefi, ülkeler arasındaki demokrasi ve işbirliğini yaymak olarak belirlenmiştir.

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