Quavis Self Servis: Havalimanı İşlemlerini %50'ye Kadar Hızlandırıyor

FİRDEVS BULUT KARTAL

Akıllı teknolojiler, havalimanlarında hız, güvenlik ve konforu artırmak için işletmecilerin operasyonel yükünü hafifletirken yolculara zaman kazandırıyor. Türk teknoloji şirketi EMSE Mühendislik AŞ'nin Quavis markası ile geliştirilen self servis cihazları, terminal ve hava yolu süreçlerine çok yönlü katkı sağlıyor.

Şirketin sunduğu self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleri yapılan analizlere göre hava yolu süreçlerinde %25-%40 arası zaman tasarrufu sağlıyor; check-in işlemlerinde ise %50'ye kadar hız artışı gözlemleniyor.

Terminal check-in alanlarında self servis teknolojileri %30-%50 arasında verimlilik artışı yaratırken, işlemlerini hızlı tamamlayan yolcular nedeniyle oluşan trafik ve tıkanıklıklar hızla çözülüyor. Bu da özellikle yoğun saatlerde yaklaşık %20-%30 kapasite artışı anlamına geliyor.

Maliyet açısından sistemler yatırımın 1 yıldan önce amorti edilmesine imkan tanıyor; kullanılan cihaz sayısı ve yazılıma eklenen fonksiyonlar amortisman süresini kısaltabiliyor. Ayrıca otomasyon sayesinde hava yollarına ek gelir fırsatları doğuyor: 200 yolculu bir uçuşta, yan gelirler hariç, yolcu başına 2,5–5 dolar arasında maliyet avantajı sağlanabiliyor.

Quavis çözümleri gecikmelerin önlenmesine yardımcı olarak hava yolu şirketlerini ağır yaptırımlardan da koruyor. Yapılan analizler Y ve Z kuşağı yolcularının %80'inden fazlasının self servis sistemlerinden memnun olduğunu gösteriyor.

Teknolojiye dayalı çözümler dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sayesinde sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor. Ürünlerin yazılımından endüstriyel tasarımına dek tüm süreçleri özgün şekilde yürüten mühendislik ekibi, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun özgün çözümler sunuyor.

Havalimanlarında hız, güvenlik ve konfor hedefiyle geliştirilen akıllı teknolojiler, işletmecilerin operasyonel yükünü hafifletirken yolculara da zaman kazandırıyor. Türk teknoloji şirketi EMSE Mühendislik AŞ'nin Quavis markasıyla havalimanları ve hava yolu şirketlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için geliştirilen self servis cihazları, işletmecilerin yanı sıra yolculara da çok yönlü fayda sağlıyor.