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Quebec'te Türk Restoranı Kundaklandı

Kanada'nın Quebec bölgesinde bir Türk restoranı, iki kundaklama saldırısıyla kullanılamaz hale geldi. Restoran sahibi Berat Saymadi, süreçten endişeli.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:04
Quebec'te Türk Restoranı Kundaklandı

Türk Restoranı Kundaklama Kurbanı

Kanada'nın Quebec bölgesinde faaliyet gösteren bir Türk ailenin işlettiği restoran, peş peşe düzenlenen iki kundaklama olayı sonucu kullanılamaz hale geldi. Pizza Mozza adlı restoran, ilk kundaklama olayından sadece birkaç gün sonra, 2 Eylül gecesi ikinci kez ateşe verildi.

Restoran Sahibi Berat Saymadi’nin Açıklamaları

İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk kundaklama olayının restoranlarına büyük bir zarar vermediğini, ancak ikinci saldırının ardından işletmenin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Polis Soruşturması Sürüyor

Olaylar sonrasında yerel polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam etmekte olup, henüz herhangi bir şüpheli ya da faile ulaşılamadığı bildirildi. Saymadi, sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, "Saldırıdan bu yana kabus gibi 10 gün geçti. Hala hiçbir sonuç alamadık. Bekliyoruz." dedi.

Toplum Desteği ve Yeniden İnşa Çabaları

Berat Saymadi, Türk Konsolosluğu ve Oka Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti ve restoranlarının müşterileriyle çok iyi ilişkiler geliştirildiğini, işlerinin büyük bir kısmının restoranda yenilen yemeklerden geldiğini ifade etti. "Müşterilerimiz bizi öyle tanımıştı ki, içeri girdiklerinde ne sipariş edeceklerini çoğu zaman biliyorduk. Yemeklerimizi çok seviyorlardı," dedi.

Yaşanan bu olayların ardından aile, kundaklanan işletmelerini yeniden inşa etmek için bir bağış kampanyası başlattı.

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