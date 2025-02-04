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Queensland Başbakanı: Sellerin Yıkımı 'İnanılmaz' Düzeyde

Queensland Başbakanı, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yıkımın inanılmaz seviyede olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:22
Queensland Başbakanı: Sellerin Yıkımı 'İnanılmaz' Düzeyde

Queensland'da Felaket: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Başbakanı David Crisafulli, şiddetli yağışların yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sellerin bölgedeki yıkım seviyesini 'inanılmaz' olarak nitelendirdi.

Durum Açıklaması ve Etkileri

Başbakan Crisafulli, eyaletin kuzeyindeki sellerle ilgili olarak yapılan açıklamada, tahliye edilen binlerce kişinin evlerine dönmeye başladığını belirtti. Ancak, bölgedeki yıkımın boyutunun oldukça büyük olduğunu ifade etti.

Crisafulli, bu doğal felaketin insanların kararlılığını test ettiğini vurguladı ve yaklaşık 10 bin konutta elektriğin kesildiğini kaydetti. Eyaletin kuzeyindeki Townsville şehri, seller nedeniyle en riskli bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor ve Başbakan, bölgenin tehlikeyi 'ucuz atlattığını' ifade etti.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Queensland'deki Ingham bölgesi polisi, seller nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerel yetkililer, yüzlerce ev ve iş yerinin de ciddi şekilde hasar gördüğünü aktarıyor.

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