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Queensland'de Şiddetli Yağışlar: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Queensland'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:15
Queensland'de Şiddetli Yağışlar: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Avustralya'nın Queensland eyaleti, şiddetli yağışların ardından yaşanan sellerle sarsıldı. Bu doğal felaket nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

ABC News'ün aktardığına göre, Meteoroloji Bürosu yetkilisi Jonathan Howe, eyaletin birçok bölgesinde yağışların devam edeceği ve sellerin meydana gelme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Queensland Başbakanı David Crisafulli, sellerin en çok etkilediği Ingham kasabasında bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu trajik olay, bölgenin acil durum ilan etmesine sebep oldu.

Ayrıca, Townsville bölgesindeki havaalanı da, şiddetli hava koşulları nedeniyle uçuşları geçici olarak durdurdu. Queensland'deki bu felaket, halkın güvenliği için tehlikeli bir durum oluşturuyor.

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