Rabat'ta Gazze İçin Büyüyen Ses: Binlerce Kişi Yürüdü

Rabat'ta Yürüyüş: Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Toplandı

Fas'ın başkenti Rabat'ta, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden Gazze'deki katliamları protesto etmek amacıyla binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Bab El-Had Meydanı’ndan parlamentoya doğru hareket eden topluluk, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çağrı üzerine bir araya geldi.

Gösteride Yükselen Sloganlar

Göstericiler, “Katliamı durdurun; sınırları açın”, “Gazze bizi affet”, “İşte bu milletin sesi; katliamı durdurun” gibi etkili sloganlarla seslerini duyurdular. Ayrıca “Gazze ağlıyor, normalleşenler ihanet ediyor” ve “Normalleşenler utanın” ifadeleri de sıkça tekrarlandı. Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Hamas liderlerinin ve Gazze'deki kurbanların fotoğraflarını da gösterdiler.

Uluslararası Topluma Tepki

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara uluslararası toplumun tepkisizliğini eleştiren göstericiler, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmalarının iptal edilmesini talep ettiler.

Özel Destek: Ibtihal Aboussad

Yürüyüş sırasında, Fas kökenli Microsoft çalışanı ve Harvard mezunu Ibtihal Aboussad'a verilen destek dikkat çekti. Göstericiler, “Başınızı kaldırın gurur duyun hepimiz İbtihal'iz” sloganları ile Aboussad'ı onurlandırdılar. Aboussad, çalıştığı şirketin İsrail hükümetine teknolojik destek sağlamasını protesto ederek görevinden istifa etmişti.

Fas'taki bu etkinlik, sadece yerel değil, uluslararası alanda da yankı bulmuş ve duyarlılık oluşturmuştur.