Radev: Ukrayna, Asker Bulmakta Zorlanabilir

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna yönetiminin yakında asker bulmakta sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu. Başkent Sofya'da düzenlenen "The Economist" dergisine ait forumda konuşan Radev, "Bu savaşta en önemli unsurlar mühimmat, uçaklar, füzeler değil, önemli unsur insan faktörüdür." dedi.

İnsan Kaybının Önemi

Radev, "Ukrayna için bu savaşta en önemli unsur insan kaybıdır. Eğer diplomasi yoluyla ateşkes ve barış sağlanmazsa, büyük siyasi ve diplomatik meydan okumalarla karşılaşacağız." şeklinde konuştu. Diplomatik yollarla ateşkes sağlanması için çağrıda bulunduğunu ifade eden Radev, "Ukrayna'nın cephede insan gücü sahibi olmadığını anladığı anda ne olacak? Bu zaman yaklaşıyor. Mutluyum ki siyasetçiler artık bunu konuşmaya başladı." dedi.

Avrupa'nın Rolü

Avrupa'da uzun bir dönem karşılıklı anlayış ve güven içinde yaşandığını dile getiren Radev, "Ukrayna, Rusya'yı yeneceği yönündeki ütopik güvence ile birçok lider tarafından karşı saldırı operasyonuna başlamak üzere cesaretlendirildi." değerlendirmesinde bulundu. Ukraynaya kendi geleceği için karar alma hakkı verilmesi gerektiğine işaret eden Radev, "Ne olursa olsun kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyuyoruz. Ancak bu çözüm Avrupa'nın katılımı olmadan mümkün olamaz, çünkü Ukrayna Avrupa Birliği üyeliği arzuluyor, dolayısıyla hepimiz Ukrayna'nın geleceği konusunda ortağız." şeklinde konuştu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başkent Sofya'da "The Economist" dergisinin düzenlediği bir forumda konuşma yaptı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başkent Sofya'da "The Economist" dergisinin düzenlediği bir forumda konuşma yaptı.