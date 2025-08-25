DOLAR
Radio France'ta Süresiz Grev: Devlet Radyosunda Yayın Kesintisi

Radio France çalışanlarının süresiz grevi yayın akışını sekteye uğrattı; CGT, CFDT, FO, SNJ, SUD ve UNSA çağrısıyla bazı programlar yerine 45 dakikaya varan müzik yayını yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:23
Radio France'ta Süresiz Grev Yayınları Sekteye Uğrattı

Sendikaların çağrısıyla başlayan eylem, birçok kanalda program akışını bozdu

Radio France yayınları, çalışanların süresiz greve gitmesi nedeniyle önemli ölçüde aksadı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen sendikalarından CGT, CFDT, FO, SNJ, SUD ve UNSA çağrısıyla gerçekleştirilen grev, radyo akışını etkiledi.

Sendikalar, radyo yönetiminin getirdiği yeni düzenlemelere ve haber ile araştırma programlarının kaldırılmasına ilişkin editoryal politikalara tepki gösteriyor. Yönetimle yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlanamadı; taraflar arasındaki müzakereler 22 Ağustos'ta sonuçsuz kaldı.

Grev nedeniyle France Inter, France Culture ve yerel radyo kanallarında bazı sabah ve haber programları iptal edildi veya yerlerine müzik yayını konuldu. Bazı yayınlarda müzik bloklarının 45 dakikaya kadar çıktığı bildirildi.

Çalışanlar grevi süresiz ilan etti; yönetim ile sendikalar arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

