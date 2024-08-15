Radio Free Europe'dan Türkiye'ye Teşekkür Mesajı

Türkiye'ye Teşekkürler

Radio Free Europe Üst Yöneticisi Stephen Capus, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen tutuklu takas operasyonuyla serbest kalan gazeteci Alsu Kurmasheva'nın kurtarılmasında üstlendiği rol için teşekkür etti.

Teşekkür Mektubu

Capus, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’a makamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Türkiye'ye, Alsu Kurmasheva'nın Rusya'daki haksız tutukluluk halinden serbest bırakılması için gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten bir mektup sundu.

Mektubunda, "Radio Free Europe adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin meslektaşımız Alsu Kurmasheva'nın serbest bırakılması konusunda gösterdiği çabalar için en içten şükranlarımızı sunmak istiyorum," ifadelerine yer verdi. Capus, Türk makamlarının Kurmasheva’nın durumu ile ilgili kaygılarına dikkat ettiği için de teşekkür etti.

Vazgeçilmez Katkı

Capus, Türkiye'nin uluslararası arenada oynadığı önemli rolü de vurgulayarak, "Daha sonraki eylemleriniz bu davaya olan güçlü bağlılığınızı gösterdi. İhtiyaç duyduğumuz anlarda gösterdiğiniz hızlı ve merhametli tepkilere gerçekten takdir ediyoruz," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin sağladığı destekle uluslararası işbirliği inancının pekiştiğini belirtti.

Takas Operasyonu Hakkında

MİT, en son dönemde, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişiyi kapsayan geniş bir takas operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, eski deniz piyadesi Paul Whelan, paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi subayı Vadim Krasikov gibi isimler değiştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, takasın Türkiye'de yapıldığını belirterek, "Birçok ülke bu işte katkı sundu. Benim ricam üzerine zor ve karmaşık müzakerelere katıldılar," diye konuştu. Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Türkiye'nin bu operasyondaki katkı sağladığı için teşekkürlerini iletti ve ABD ile Almanya'ya güvenli dönüşlerini sağladığı için Türk hükümetine minnettar olduklarını ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Bu anlaşmayı sağlamak için hayati lojistik desteği sağladığı için Türkiye'ye çok minnettarız," dedi.