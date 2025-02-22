Rafadan Tayfa Ekibi Bulgaristan'da Çocuklarla Buluştu

Rafadan Tayfa ekibi, Bulgaristan'da çocuklarla buluşarak eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Ana dil eğitiminin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:46
Rafadan Tayfa Ekibi Bulgaristan'da Çocuklarla Buluştu

Bulgaria'da Rafadan Tayfa'yla Renkli Bir Etkinlik

Bulgaria'nın başkenti Sofya'da, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa ekibi, çocuklarla bir araya gelerek büyük ilgi gördü. Etkinlik, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü kapsamında düzenlendi ve Lumiere Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları ve Katılımcılar

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Dünya Türk İş Konseyi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte Rafadan Tayfa ekibi sahne gösterisi ve konserle çocukları eğlendirdi.

Büyükelçinin Vurguları

Gösteri öncesi konuşma yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, ana dil eğitiminin önemini dile getirdi. Ana dil öğreniminde ailelere ve çocuklara büyük bir sorumluluk düştüğünü belirten Uyanık, "Bulgaristan'da ana dil öğrenimi bir anayasal hak. Ailelerin, çocuklarını bu eğitimi aldırmalarına büyük önem vermeleri gerekmektedir. Ancak bu yeterli değil; evde de Türkçe öğrenmek ve öğretmek gereklidir." dedi.

Bulgaristan Turu Devam Ediyor

Rafadan Tayfa ekibinin Sofya'da başlayan turu, Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali, Mestanlı, Cebel, Kirkovo ve Ruen şehirlerinde 25 Şubat'a kadar devam edecek.

Bulgaristan'da, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın sahne gösterisi...

Bulgaristan'da, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın sahne gösterisi çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Bulgaristan'da, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın sahne gösterisi...

Bulgaristan'da, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın sahne gösterisi çocuklardan yoğun ilgi gördü.

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