Rafadan Tayfa: Kapadokya Filmi Nevşehir'de Ücretsiz Gösterimde

Nevşehir'de, 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Çocuklar için düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:08
Rafadan Tayfa: Kapadokya Filmi Nevşehir'de Ücretsiz Gösterimde

Rafadan Tayfa: Kapadokya Filmi Nevşehir'de İzlendi

Nevşehir'de, 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filminin çocuklar için ücretsiz özel gösterimi yapıldı. Kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları sahneleyen bu TRT ortak yapımı animasyon filmi, kentin önde gelen alışveriş merkezindeki sinema salonunda izleyicilerle buluştu.

Etkinlikte Önemli Açıklamalar Yapıldı

Etkinliğe katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin son dönemde en çok izlenenler arasında yer aldığını belirtti. Fidan, filmin aynı zamanda kültürel öğeleri tanıtma açısından da katma değer sunduğunu ifade etti:

"Rafadan Tayfa: Kapadokya filmi, hem çocuklarımız hem de kültürel mirasımızın taşınması için büyük önem taşıyor. Bu film, dostluk, dayanışma ve aile gibi değerleri konu alıyor.”

Kapadokya'nın Tanıtımında Önemli Rol

Kahramanların maceralarının yanı sıra, Kapadokya'nın tanıtımına da önemli katkılar sağladığını sözlerine ekleyen Vali Fidan, filmle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kapadokya, ülkemizin ve dünyanın doğal ve tarihi miraslarından birisidir. 2025 yılının en çok izlenen filmlerinden olacağını düşünüyorum.”

İlginin Büyüklüğü

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, filmi daha önce beğeniyle izlediğini belirterek, sadece çocukların değil, gençlerin ve büyüklerin de ilgi gösterdiğini vurguladı. Kılıç, kültürel tanıtımın önemi hakkında şunları ifade etti:

"Kapadokya'nın ve Türkiye'nin tanıtımı açısından dizi ve filmlerin önemi büyük."

İlk Gösterim Heyecanı

Filmin yönetmeni ve yapımcısı İsmail Fidan, gösterimin Nevşehir'de yapılmasının özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Fidan, filmin 2 milyon 250 bine yakın seyirciye ulaştığını belirterek,

"Kapadokya, ülkemizin en değerli kültürel miraslarından. Bu başarı sinemada uzun yıllar konuşulacak.”

Tüm Türkiye'nin filmi çok sevdiğini söyleyen Fidan, en kısa zamanda Avrupa ve dünya genelinde de izleyiciyle buluşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Nevşehir'de, "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filminin çocuklar için ücretsiz özel gösterimi yapıldı....

Nevşehir'de, "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filminin çocuklar için ücretsiz özel gösterimi yapıldı. Kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları konu alan TRT ortak yapımı animasyon filmi, kentteki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda katılımcılarca izlendi.

Nevşehir'de, "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filminin çocuklar için ücretsiz özel gösterimi yapıldı....

Nevşehir'de, "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filminin çocuklar için ücretsiz özel gösterimi yapıldı. Kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları konu alan TRT ortak yapımı animasyon filmi, kentteki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda katılımcılarca izlendi.

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