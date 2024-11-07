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Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler

Rafael Kasırgası, Küba'yı etkileyerek elektrik kesintilerine yol açtı ve bazı önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:59
Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler

Küba'nın Acı Gerçeği: Rafael Kasırgası

Küba, şiddetli yağışlar ve güçlü rüzgarlarla etkisi altına alan Rafael Kasırgası ile karşı karşıya kaldı. Bu doğal felaket, ülkenin dört bir yanında elektrik sisteminin çökmesine neden oldu.

Elektrik Kesintileri ve Etkileri

Kasırga, enerji şebekesi operatörleri tarafından "kategori 3" olarak sınıflandırıldı ve rüzgarların hızı tüm ülkeyi etkileyerek kesintilere yol açtı. Yetkililer, kasırganın güç kaybetmesiyle kategori 2 seviyesine düştüğünü ve Meksika Körfezi'ne doğru ilerlediğini açıkladı.

Önlemler Alındı

Küba hükümeti, kasırga öncesinde bazı tedbirler aldı. Bu önlemler arasında eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi ve belirli uçuşların iptali gibi uygulamalar yer aldı.

Geçmişteki Elektrik Problemleri

Küba'nın elektrik altyapısındaki problemler, geçmişte Oscar Fırtınası gibi diğer doğal afetlerle de kendisini gösterdi. Ekim ayında yaşanan bu fırtına, 6 kişinin hayatına mal olmuştu ve ülke genelinde elektrik kesintilerine yol açmıştı. Gazetelerde yer alan haberlere göre, 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen enerji santrallerinin bakım yetersizliği, sık sık karşılaşılan elektrik sorunlarının başlıca sebebi olarak öne çıkıyor.

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