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Rafal Trzaskowski, Polonya'nın 2025 Cumhurbaşkanı Adayı Oldu

Polonya Sivil Koalisyonu'nun 2025 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:52
Rafal Trzaskowski, Polonya'nın 2025 Cumhurbaşkanı Adayı Oldu

Rafal Trzaskowski, Polonya'nın 2025 Cumhurbaşkanı Adayı

Polonya'da iktidardaki Sivil Koalisyon grubunun 2025 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Rafal Trzaskowski olarak belirlendi. Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski, Başbakan Donald Tusk tarafından duyurulan ön seçim sonuçlarına göre, 22 binin üzerinde koalisyon üyesinin katıldığı oylamada oyların yaklaşık yüzde 75'ini alarak rakibi Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski karşısında önemli bir başarı elde etti.

Zafer Konuşması ve Hedefler

Trzaskowski, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, "Hukuk ve Adalet Partisini (PiS) yenmek için çok güçlü bir yetkiye, çok fazla enerji, kararlılık ve cesarete sahibim," şeklinde belirtti. İktidardaki Sivil Koalisyon, Başbakan Tusk'ın liderliğindeki Sivil Platform (PO) ve beş küçük partiden oluşmaktadır. Ayrıca, koalisyon diğer küçük partiler tarafından da desteklenmektedir.

Geçmiş Seçim Deneyimi

Rafal Trzaskowski, 2 milyona yakın nüfusa sahip olan Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2020 seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yapılan yarışta, ilk turda oy oranlarının %50'yi aşamaması sonucunda ikinci tura kalan seçimleri kaybetmişti.

2025 Seçim Tarihleri

2025 seçimlerinin kesin tarihi henüz açıklanmamış olsa da, Polonyalıların mayıs ayında sandığa gitmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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