Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rafet El Roman Tekirdağ'da Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde Sahne Aldı

Rafet El Roman, Tekirdağ'da düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde muhteşem bir konser verdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 00:22
Rafet El Roman Tekirdağ'da Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde Sahne Aldı

Rafet El Roman, Tekirdağ'da Hayranlarıyla Buluştu

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Tekirdağ ilinin Ferhadanlı Mahallesi'nde gerçekleşen 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde sahne aldı. Etkinlik, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlendi ve bu yılki festivale yoğun bir ilgi vardı.

Yöresel Ürünler ve Eğlenceler

Festivalde, ziyaretçilerin ilgisini çeken birçok stant kurularak yöresel ürünler satışa sunuldu. Ayrıca, halk oyunları gösterileri ile eğlenceli anlar yaşandı.

Rafet El Roman'ın Konseri

Muazzam bir atmosferde gerçekleşen konserde, Rafet El Roman hayranlarıyla bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya katılımcılar da eşlik etti. Roman, sahnede gösterimine devam ederken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar konser sonunda sanatçıya çiçek ve taze karpuz takdim etti.

Başkan Nallar'dan Açıklama

Şenliğin etkinliğinin finalinin oldukça başarılı olduğunu belirten Nallar, "Bu tür etkinlikler kentin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Böyle kültürel organizasyonlara devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tıkalı bağırsakları açıyor! 1 bardakla motor gibi çalıştıracak!

Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

Uçak biletlerinde yüzde 40'lık indirim fırsatı! Bilet arayanlara talih kuşu kondu!

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!