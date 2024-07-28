Rafet El Roman Tekirdağ'da Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde Sahne Aldı

Rafet El Roman, Tekirdağ'da Hayranlarıyla Buluştu

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Tekirdağ ilinin Ferhadanlı Mahallesi'nde gerçekleşen 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde sahne aldı. Etkinlik, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlendi ve bu yılki festivale yoğun bir ilgi vardı.

Yöresel Ürünler ve Eğlenceler

Festivalde, ziyaretçilerin ilgisini çeken birçok stant kurularak yöresel ürünler satışa sunuldu. Ayrıca, halk oyunları gösterileri ile eğlenceli anlar yaşandı.

Rafet El Roman'ın Konseri

Muazzam bir atmosferde gerçekleşen konserde, Rafet El Roman hayranlarıyla bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya katılımcılar da eşlik etti. Roman, sahnede gösterimine devam ederken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar konser sonunda sanatçıya çiçek ve taze karpuz takdim etti.

Başkan Nallar'dan Açıklama

Şenliğin etkinliğinin finalinin oldukça başarılı olduğunu belirten Nallar, "Bu tür etkinlikler kentin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Böyle kültürel organizasyonlara devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.