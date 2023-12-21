Rafta 15 lira, kasada 35 lira! Maaşlar artmadan vatandaş isyanında

Maaşlara zam gelmeden önce marketler ürünlerin fiyatlarını yükseltmeye başladı. Bu durum tüketicilerin tepkisine neden oldu. Ticaret Bakanlığı da şikayetleri dikkate alarak marketlerdeki fiyat artışlarını denetlemeye başladı.

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde marketlerde fiyat artışı denetimine başladı. Tüketiciler, bakanlığın şikayet hattına başvurarak fiyat farklılıklarını bildirdi. Tereyağı, kaşar peyniri, yumurta, ayran, pirinç gibi ürünlerin fiyatları kısa bir süre içinde arttı. 1 litre sütün fiyatı 40 lirayı buldu.

Ticaret Bakanlığı, 120 markette fiyat artışı kontrolü yaptı ve 306 üründe yasaya aykırı durum buldu. Marketler, rafta ve kasada farklı fiyat uyguladıkları için cezalandırıldı.

Marketlerde fiyat etiketleri artıyor. Ticaret Bakanlığı denetçileri 3 gün önce fahiş fiyatları tespit etmek için incelemelere başladı. Ankara merkezine gönderilen raporlarda, fatura ve satış fiyatları arasındaki farkın ölçüldüğü ve haksız fiyat uygulamasının belirleneceği bildirildi. Yumurtadan ete, bakliyattan kırtasiyeye kadar birçok alanda zam görüldü. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinden umutlu olduklarını ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komsiyonu, zammı belirlemedi. Ağaoğlu "Asgari ücretin artışı belli olmamasına rağmen birtakım tahminler ile yüzde 35-40-50 civarında artacağı söylentileri bile fırsatçıları harekete geçirmeye yetti" dedi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kesilen cezaların yetersiz olduğunu ve fırsatçıların tüketiciden aldıklarını söyledi. Ağaoğlu, fiyatları etkileyen ve stokçuluk yapanların savcılığa sevk edilmesi ve hapis cezası alması gerektiğini belirtti. Ağaoğlu, yasal düzenlemeyle de işyeri kapatma ve ticaretten men gibi yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı. Ağaoğlu, bu haksızlığın dar gelirli kesimi olumsuz etkilediğini ve fiyatı ucuz olan satıcıların da fiyat artırmaya yönlendirildiğini ifade etti.

Ağaoğlu, fiyatların kontrol edilmesi için sadece satış noktalarının değil, tedarikçilerin de denetlenmesi gerektiğini söyledi. "Lütfen kamu otoritesi ilgili kurumlar sadece satış noktalarını değil geriye dönük tedarikçilerin de fiyatlandırmalarını, politikalarını mercek altına almalıdır. Piyasanın ve tüketicinin sigortası tam rekabet ortamıdır. Bundan bir süre önce Rekabet Kurumu 5 büyük zincir ve sıvı yağ firmasına rekabeti ihlal edip piyasada hakim durumlarını kötüye kullandıklarını, birlikte fiyat belirlekdikleri gerekçesiyle 2,7 milyar lira ceza kesilmişti. Rekabet Kurumu'na paralel olarak Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin mutlaka denetimlerini artırarak fahiş fiyat uygulayanlara tedarikçi üretici noktasında müdahale etmesinden yarar vardır. Tüketiciler de hiç ihmal etmeden her biri Ticaret Bakanlığı denetçisi gibi satış noktalarında gördükleri ve anlam veremedikleri fahiş fiyatlarla ilgili etiket, fatura, fiş, fotoğraf, video gibi belgeleri ALO 175 Tüketici Hattı'na veya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurumu'na internet üzerinden şikayet etmeyi ihmal etmemelidir" diye değerlendirdi.