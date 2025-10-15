Raila Odinga 80 yaşında hayatını kaybetti

Kenya'nın eski Başbakanı ve muhalefet liderinin ölümü

On yıllardır Kenya siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Odinga, beş kez cumhurbaşkanı seçimlerine katıldı ancak hiçbirinde başarı elde edemedi.

Odinga, 1991 yılında çok partili demokrasinin kabul edilmesinde ve 2010 yılında yeni anayasanın hazırlanmasında önemli rol oynadı. Demokrasi ve reform savunucusu olarak biliniyordu.

2007'deki tartışmalı seçimlerin ardından ülke çapında protestolara öncülük eden

Raila Odinga, Jaramogi Oginga Odinga'nın oğlu olarak doğdu ve ölümüne kadar Doğu Afrika siyasetinde etkili bir figür olarak kalmaya devam etti.

Kenya'nın eski Başbakanı ve muhalefet lideri Raila Odinga, Hindistan’da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Odinga’nın ölüm haberinin ardından başkent Nairobi’de yüzlerce kişi, eski lideri anmak için sokaklara çıktı.