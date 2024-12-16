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Rakkalı Aşiretlerden PKK/YPG'ye Karşı Direniş: 'Topraklarımızı Kurtaracağız'

Rakkalı Arap aşiretleri, PKK/YPG işgali altındaki topraklarını kurtarma kararlılığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:57
Rakkalı Aşiretlerden PKK/YPG'ye Karşı Direniş: 'Topraklarımızı Kurtaracağız'

Rakkalı Aşiretlerden PKK/YPG'ye Karşı Direniş

Rakkalı Arap aşiretleri, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan topraklarını kurtarma kararlılıklarını vurguladı. Tel Abyad'da düzenlenen toplantıda, PKK/YPG işgaline karşı güç birliği mesajı verildi.

Aşiret Temsilcilerinin Çağrısı

Toplantıda, Tel Abyad Kabile ve Aşiret Meclisi Başkanı Ebu Uday Cerbu, "Rakka halkımıza mesaj iletmek istiyorum: Rakkalı aşiretler olarak PKK/YPG saflarındaki Rakkalılardan hemen ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

Rakkalı aşiretlerin askeri temsilcilerinden Muhammed Ebu Hamza Madan ise, yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak, "Halkımızı ayrılıkçı terörist SDG ve zulmünden kurtaracağız." ifadelerini kullandı. Madan, ayrıca, altyapının ve devlet kurumlarının korunacağına dair güvence verdi.

Koalisyon Güçlerine Çağrı

Madan, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine PKK/YPG’ye verilen desteği kesmesi için çağrıda bulunarak, "Bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz" dedi. Bölge halkının evlerine dönmesi için teröristlerden temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Rakkalıların Direnişi

Öne çıkan isimlerden Muhammed Ebu Nur, "Kandilli katil çetelere karşı ortak duruş sergilemekteyiz" diyerek, PKK/YPG’nin işlediği suçları kınadı. Ebu Nur, "Biz, bu çetelerin topraklarımızı işgal etmeyi sürdürmesine karşı tüm imkanlarımızla savaşırız. Suriye özgürdür!" şeklinde konuştu.

Rakka, Arap nüfusunun yoğun olduğu bir bölge olarak, 2017 sonlarında ABD’nin desteğiyle PKK/YPG tarafından işgal edilmişti. Rakkalı aşiretler, topraklarının bağımsızlığı ve özgürlüğü için kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor.

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