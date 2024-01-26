Ramallah'ta Gazze için protesto: Refah Sınır Kapısı Gazzelilere yardım için açık kalsın

Gazze Şeridi'nde yaşanan İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle binlerce Filistinli, hayatlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık tutulması için Ramallah kentinde gösteri düzenlendi. Göstericiler, Mısır'ı Gazze'ye insani yardım sağlamaya ve hasta ve yaralıların tedavi edilmelerine izin vermeye çağırdı.

Ramallah'ta Gazze için protesto: Refah Sınır Kapısı Gazzelilere yardım için açık kalsın
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Ramallah kentindeki işgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Filistinli, Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık kalmasını istedi. Nelson Mandela Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Gazze'de on binlerce kanser hastası var", "Gazze'dekiler bombardıman öldürmezse açlıktan ölecekler" ve "Mısır, kalk ve harekete geç." yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Mısır'a, Refah Sınır Kapısı'nı yiyecek, su, ilaç ve yakıt girişlerine sürekli açık bırakmasını talep etti. Filistinli aktivist Leyla Abbas, gösteri esnasında AA muhabirine verdiği demeçte, Gazze dışında tedavi olması gereken birçok hasta ve yaralı olduğunu belirterek bu insanların, Gazze Şeridi'nden ayrılamadıkları için yaşamlarını yitirdiklerini ifade etti.

Abbas, Mısır'ın insani yardım girişlerine ve hasta ve yaralıların çıkışına izin vermesi gerektiğini söyledi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 24 Ocak'ta Kahire'deki Polis Akademisi'nde 72. Ulusal Polis Günü Kutlamaları sırasında yaptığı açıklamada, "Refah Sınır Kapısı 24 saat boyunca açık ancak Gazze Şeridi'ne çok az yardım ulaşmasının nedeni İsrail'in engellemeleridir." ifadelerini kullandı.

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