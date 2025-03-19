Ramallah'ta İsrail'in Gazze'de Ateşkesi Bozması Protesto Edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar protesto edildi. Bu saldırıların 400'den fazla kişinin ölümüne yol açması, Filistinlilerin öfkesini artırdı.

Aktivistlerin sosyal medyadaki çağrıları üzerine, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek ve İsrail'in yeniden başlattığı saldırılara tepki göstermek amacıyla düzenlenen protesto yürüyüşüne onlarca Filistinli katıldı. Yürüyüş boyunca, katılımcılar Filistin'in birlik ve beraberliği ile İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesini talep eden sloganlar attılar.

Ateşkesi Bozan İsrail Ordusu Saldırılara Yeniden Başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıları yeniden başlatıldığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Hamas ve Siyasi Tepkiler

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı 'gittikçe artan askeri güçle' hareket edeceğini duyurdu. Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını belirtti.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini 'esirlerden vazgeçmekle' suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasını esirleri geri getirmek gerekçesiyle yapmasının ‘tam bir aldatmaca’ olduğunu kaydetti. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çektiler.