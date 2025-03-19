Ramallah'ta İsrail'in Gazze'de Ateşkesi Bozması Protesto Edildi

Ramallah'ta İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozması nedeniyle protestolar düzenlendi. Onlarca Filistinli, saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 03:08
Ramallah'ta İsrail'in Gazze'de Ateşkesi Bozması Protesto Edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar protesto edildi. Bu saldırıların 400'den fazla kişinin ölümüne yol açması, Filistinlilerin öfkesini artırdı.

Aktivistlerin sosyal medyadaki çağrıları üzerine, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek ve İsrail'in yeniden başlattığı saldırılara tepki göstermek amacıyla düzenlenen protesto yürüyüşüne onlarca Filistinli katıldı. Yürüyüş boyunca, katılımcılar Filistin'in birlik ve beraberliği ile İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesini talep eden sloganlar attılar.

Ateşkesi Bozan İsrail Ordusu Saldırılara Yeniden Başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıları yeniden başlatıldığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Hamas ve Siyasi Tepkiler

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı 'gittikçe artan askeri güçle' hareket edeceğini duyurdu. Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını belirtti.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini 'esirlerden vazgeçmekle' suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasını esirleri geri getirmek gerekçesiyle yapmasının ‘tam bir aldatmaca’ olduğunu kaydetti. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çektiler.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanı Tunç, Hukuk Fakültesi Öğrencileriyle Sahurda Buluştu
2
Trump'ın Cinsiyet Değiştiren Bireylerin Orduya Katılımını Engelleyen Kararnamesine Durdurma
3
Antalya'da Oğul, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
4
Ataşehir'de Tek Katlı Bir Binada Yangın Çıktı
5
Uzayda 9 Ay Mahsur Kalan Astronotlar, Dünya'ya Döndü
6
Kennedy Suikastı ile İlgili Belgeler Açıklandı
7
Bursa'da Kız Öğrenci Yurdunda Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu