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Ramallah'ta Zeytin Toplayan Filistinlilere Saldırı

Ramallah'ın Barka köyünde zeytin toplayan Filistinlilere ateş açıldı, bir genç yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:49
Ramallah'ta Zeytin Toplayan Filistinlilere Saldırı

Ramallah'ta Filistinlilere Yönelik Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Barka köyünde, bir grup İsrailli, zeytin toplayan Filistinlilere ateş açtı. Bu olayda bir Filistinli genç, ayağından yaralandı.

Olayın Detayları

Bölgedeki görgü tanıkları, İsraillilerin zeytin toplayan Filistinlilere yönelik ateş açtığını belirtti. Ayrıca, gaspedilmiş Filistin topraklarında yaşayan grup, Filistinlilerin tarım ürünlerine ait bir yapıyı da ateşe verdi.

Askeri Müdahale ve Sonuçlar

Yaralanmaların ardından, İsrail ordusunun köye baskın düzenleyerek ana girişi kapattığı bildirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki benzer saldırılarda 741 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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