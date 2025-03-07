Ramazan'a Özel Tasavvuf Müziği Konseri İstanbul'da

Musıki Eğitim Vakfı, 9 Mart'ta ramazan ayı için tasavvuf müziği konseri düzenliyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:48
Ramazan'a Özel Tasavvuf Müziği Konseri İstanbul'da

Musıki Eğitim Vakfı'ndan Ramazan'a Özel Konser

Musıki Eğitim Vakfı, İstanbul'da ramazan ayına özel bir tasavvuf müziği konseri organize edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, konser 9 Mart Pazar akşamı saat 21.30'da Altunizade Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Konserin ev sahipliğini Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya üstlenecek. Tasavvuf müziği alanında uzun yıllara dayanan birikimi ile tanınan Mehmet Hulusi Yücebıyık ise konserin şefliğini yapacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu özel gecede, dinleyicilere birbirinden güzel ilahiler seslendirilecek.

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