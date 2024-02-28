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Ramazan ayı öncesi Rekabet Kurulu kırmızı et fiyatlarına detaylı inceleme başlattı

Rekabet Kurumu, kırmızı et fiyatlarını yakından takip ediyor. Ramazan’a yaklaşırken, sektör üzerinde yapılan inceleme daha ayrıntılı bir biçimde sürdürülüyor. Bu incelemede bir yolsuzluk bulunursa soruşturma başlatılabilir.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:49
Ramazan ayı öncesi Rekabet Kurulu kırmızı et fiyatlarına detaylı inceleme başlattı

Ramazan’a girmeden önce kırmızı et fiyatları Rekabet Kurumu’nun gözetimine girdi. Son zamanlarda yükselen şikayetler üzerine sektör hakkında yapılan incelemeler daha derinleştirildi.

Yapılan bu denetimler şirketlerin cirolarının yüzde 10’unu aşan para cezalarıyla karşı karşıya kalabilmesine sebep olabilir.

Rekabeti ihlal ettiği için piyasanın büyük üretici firmalarından biri, geçen yıl yapılan bir soruşturma sonucunda yaklaşık 73 milyon lira tutarında para cezasına çarptırıldığı bilgisi de kayıtlarda yer almıştı.

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