Ramazan Ayında E-Ticarete Yoğun İlgi!

E-Ticarette Ramazan Yoğunluğu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, ramazan ayının başlamasıyla birlikte e-ticaret sektöründe gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını açıkladı. Tüketicilerin, marketlerdeki değişken fiyatları karşılaştırarak daha uygun fiyatlar sunan online platformlara yöneldiğini belirtti.

Geçen Yıldan Daha Fazla Artış Bekleniyor

Özkara, geçen yıl ramazan ayında gıda alışverişlerindeki artışın yüzde 15 olduğunu, bu yıl ise bu oranın yüzde 20 seviyelerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. E-ticaret platformlarının bu yoğun ilgiyi karşılamak için özel kampanyalar ve indirimler sunarak rekabeti artırdığını vurguladı.

Yükselişe Geçen Kategoriler

Ramazan ayının ihtiyaçlarını karşılamak adına temel gıda ürünleri, unlu mamuller, tatlılar ve içecekler gibi kategorilerin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Özkara, beyaz eşya ve mutfak gereçlerine de talebin arttığını kaydetti. Aynı zamanda online siparişlerde de ciddi bir yoğunluk yaşandığını sözlerine ekledi.

Mutfak Ekipmanlarına Talepler Artıyor

Evde daha fazla vakit geçirilen bu dönemde, mutfak ekipmanına olan talebin de yükseldiğini belirten Özkara, fırınlar, blender ve airfryer gibi aletler ile buzdolabı satışlarının arttığını ifade etti. Evde yemek yapma alışkanlığının artması, tüketicileri pratik ve zamandan tasarruf sağlayan mutfak ekipmanlarına yönlendiriyor.

Alışveriş Saatlerinde Değişiklikler

Ramazanda alışveriş saatlerinde de değişim gözlemlendiğini belirten Özkara, gün içerisinde öğle saatlerinde yoğunluğun arttığını, iftar sonrası ve akşam geç saatlerde ise online alışverişlerin yükseldiğini söyledi. E-ticaret platformları, bu saatlere özel pazarlama stratejileri geliştirerek tüketicilere ulaşmaya çalışıyor.

Ramazan ayının e-ticaret sektörüne önemli bir ivme kazandırdığına dikkat çeken Özkara, artan tüketici taleplerinin ve değişen alışveriş alışkanlıklarının özellikle gıda ve beyaz eşya sektörlerinde büyümeyi desteklediğini vurguladı. Özkara, e-ticaret platformlarının sunmuş olduğu avantajlarla hem satışlarını artırabileceğini hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabileceğini dile getirdi.