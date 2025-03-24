Ramazan Bayramı'nda 3.5 Milyon Yolcu Bekleniyor

Ramazan Bayramı tatilinde 3.5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:01
Ramazan Bayramı'nda 3.5 Milyon Yolcu Bekleniyor

Ramazan Bayramı tatilinde otobüs seferlerinde yoğunluk artacak

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiline denk gelmesinin otobüs seferlerini olumlu etkileyeceğini belirtti. 27 Mart itibarıyla başlayacak olan yoğunluğun, tatil süresince günlük yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacağını ifade etti. Yıldırım, bu süreçte 3,5 milyon kişinin otobüsle seyahat etmesinin beklendiğini açıkladı.

Ulaşımda hazırlıklar tamamlanıyor

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, bu yılki tatil döneminin 9 gün süreceğini ve hareketliliğin dönüşünde 6-7 Nisan tarihlerinde yoğunlaşacağını belirtti. Yıldırım, otobüs firmalarından talep gelmesi durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na turizm araçlarının yolcu taşımaya dahil edilmesi için başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

Yoğun yolculukta dikkatli olunmalı

Yıldırım, tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağını vurgulayarak, otobüs sürücüleri ve tüm yolcuların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmamaları gerektiğini hatırlatan Yıldırım, emniyet kemeri takmanın önemine de dikkat çekti. Bu yasal zorunluluk, yol güvenliği açısından büyük bir önem taşıyor.

Otobüs bilet fiyatlarında artış yok

Yıldırım, otobüs biletlerinde herhangi bir artışın söz konusu olmadığını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği taban fiyatların uygulanacağını da vurguladı. Bu durum, seyahat etmek isteyenlerin uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlayacaktır.

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