Ramazan'da Mekke ve Medine'yi 122 Milyon Müslüman Ziyaret Etti

Suudi Arabistan, Ramazan ayı boyunca Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eden Müslüman sayısını açıkladı. 122 milyon 286 bin 712 kişi, bu iki kutsal mekanı ziyaret etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından yayımlanan açıklamada, ramazan süresince 16 milyon 558 bin 241 kişinin umre ibadetini gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca, Ramazan döneminde Mescid-i Haram'da 75 milyon 573 bin 928, Mescid-i Nebevi'de ise 30 milyon 154 bin 543 Müslümanın namaz kıldığı bildirildi.

Bu rakamlar, Ramazan ayının Müslümanlar için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.