Ramazan Öncesi Fahiş Fiyatlara Sıkı Denetim Başlatıldı

Ramazan ayına sayılı günler kala, özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin denetimleri yoğunlaşmış durumda. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi amacıyla denetim çalışmalarını artıracaklarını ifade etti.

Bakan Bolat, analizlerine göre, stokçulara 17,3 milyon lira ve fahiş fiyat uygulayanlara 1,4 milyon lira kadar ceza verilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi: Dünya Kütüphanelerine Rol Model

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, kütüphanenin dünya genelinde kabul görmeye başladığını ve Avrupa'daki birçok ülkeyle işbirliği yaptıklarını duyurdu. Türk devletlerindeki bazı kütüphaneler için örnek teşkil ettiklerini sözlerine ekledi.

Nakliyeciler Suriye Sefer Sayısında Büyüme Bekliyor

2025 yılında Suriye'deki istikrar ile birlikte uluslararası nakliyecilerin sefer sayısının iki katına çıkması öngörülüyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Şerafettin Aras, bu artışın 189 bin sefer ve 2 milyar dolarlık ürün taşıma rakamını geçeceğini ifade etti.

Ramazan Yardımları Ekonomik Beklentiyi Yükseltti

Perakende sektörünün Ramazan yardımlarından beklentisinin yaklaşık 20 milyar lira olduğunu söyleyen İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, hazırlanan kolilerin ihtiyaç sahibi tüketicileri memnun edecek biçimde tasarlanması gerektiğini vurguladı.

LNG Fiyatlarının Düşmesi Bekleniyor

Global Enerji Derneği Başkanı Birol, büyük bir LNG dalgasının yakın zamanda piyasalara gireceğini ve fiyatların düşeceğini tahmin etti. Avrupa'nın sanayi sektörünün istikrara kavuşması için çaba sarf ettiğini belirtti.

Yapay Zeka Enerji Süreçlerinde Dönüşüm Sağlayacak

Yapay zeka, enerji üretim ve tüketim süreçlerinde büyük bir iyileşme sağlayacak. Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, güneş ve rüzgar santrallerinin hava durumu tahmini yaparak veri akışı sağladığını kaydetti.

Hububat Rekoltesinde Yağışlar Belirleyici Olacak

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin analizi, ocak ayındaki yağışların hububat gelişimini olumsuz etkileyebileceğini gözler önüne serdi.

Halep'teki PKK/YPG Saldırıları Mağdur Ediyor

PKK/YPG terör örgütünün Halep’teki kısımları işgal ettiği aktarıldı. Yerel halk, kontrol noktalarının artırılması gerektiğini talep ediyor.

Almanya'daki Türkler, Aşırı Sağcılardan Endişeli

Almanya'daki Türk toplumun içerisindeki kaygı, AfD partisi ve oy oranlarının yükselişine dair. Berlin Türk Cemaati Başkanı Selçuk Demirci, bu durumun Almanya demokrasini zedelememesi gerektiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Üzerine UCM Şikayeti

Hind Receb Vakfı Başkanı Jahjah, UCM’nin başlattığı soruşturma ve olası tutuklama emirleri hakkında yorum yaptı.

Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Hurma Tezgahlardaki Yerini Aldı

Hurma fiyatları, cinsine göre 100 - 800 lira arasında değişiyor. Ahmet Özkan, tüketicilerin hurma alırken işlenmemiş olmasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz Sulak Alanları Su Kuşlarına Ev Sahipliği Yapıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki sulak alanlarda toplam 300 binden fazla su kuşu gözlemlendi.

A Milli Kadın Futbol Takımının İrlanda Hedefi

Takımın teknik direktörü Necla Güngör Kırağası, güçlü rakiplere karşı iyi performans göstermenin önemine vurgu yaptı.

Trabzonspor'un Banza İle Başarılı Performansı

Bordo-mavili takımın yeni transferi Banza, Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine büyük katkı sağladı.

Sporun Gücüne Tanıklık: Belgin Büyükşahin'in Başarı Hikayesi

Beyin tümörü nedeniyle komada kalan Belgin Büyükşahin, yeniden hayata dönüp 55 madalya kazandı. Azmi ve kararlılığı ile sporda yeni bir başlangıç yaptı.