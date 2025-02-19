Ramazan Öncesinde SYDV'lere 1,4 Milyar Lira Destek

Ramazan Öncesinde Yardım Paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 1,4 milyar lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

Paylaşma ve Dayanışma Ayı

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, bu mübarek dönemde ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını vurguladı.

SYDV'lere yönelik aktarılan kaynağın, ihtiyaç sahibi hanelere ulaşabilmesi için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Göktaş, şunları belirtti: "Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için 1,4 milyar lira tutarında kaynak aktardık."