Ramazanın İlk Günü: Son İftar Gökçeada'da Gerçekleşti

Ramazanın İlk Günü Gökçeada'da İftar Coşkusu

Ramazanın ilk gününde, Türkiye'nin batısında yer alan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde son iftar programı gerçekleştirildi. İftar hazırlıklarını tamamlayan Dilvin Yılmaz, ailesi ve dostlarıyla birlikte Cumhuriyet Mahallesi Zambak Sokak'taki evinde ramazan ayının ilk sofrasını kurdu.

Saat 19.14'te ezanın okunmasıyla birlikte Yılmaz, yakınları ve komşularıyla dua ederek orucunu açtı. Ev sahibi Yılmaz, bu yıl da birlik ve beraberlik içinde ramazan sofrasında buluştuklarını belirtti.

Yılmaz, "Bir seneyi daha geçirdik ve bugüne kavuştuk. Komşularım ve dostlarım beni yalnız bırakmadı. Bu mübarek sofrada bir araya geldik. Bir komşumu rahatsızlığı nedeniyle konuk edemedik, onun için de bu sofrada dua ediyoruz sağlığına kavuşması için.” dedi.

Gökçeada İftarında Barış ve Mutluluk Temennisi

Hikmet İnciser Çelik, tüm inananların ramazanını kutlayarak, "'On bir ayın sultanı' ramazanımız kutlu olsun, mübarek olsun. İlk iftarımızı Türkiye'nin en batısı Gökçeada'dan açmak çok güzel. Komşumuz Dilvin teyzemizin elinden hazırlanan yemeklerimizi yedik. Allah kabul etsin. Bu vesileyle ramazan tüm ülkemize barış ve mutluluk getirsin." şeklinde konuştu.

İftara katılan Nurhan Atalay da Gökçeada'da oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Yine bir mübarek ramazan ayına komşularımızla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan, bolluk ve bereket ayıdır. Tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri yüce Allah dergahında kabul etsin. Tüm İslam aleminin ramazanı mübarek olsun." dedi.