Ramazanoğlu ve Adıgüzel İstanbul'da 'Neden Seyahat Ederiz' Programında

Litros Sanat'ın 'Neden Seyahat Ederiz' programında yazarlar Yıldız Ramazanoğlu ve Güven Adıgüzel, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde seyahat deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:04
Litros Sanat Konuşmaları: "Neden Seyahat Ederiz" İstanbul'da

Litros Sanat'ın "Litros Sanat Konuşmaları" dizisinde yer alan "Neden Seyahat Ederiz" programı, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Her ay Litros Sanat Gazetesi'nin manşet konularının ele alındığı program serisinin bu ayağında yazar Yıldız Ramazanoğlu ve Güven Adıgüzel izleyicilerle buluştu. Moderatörlüğünü Litros Sanat Gazetesi Haber Müdürü Emre Yapraklı üstlendi.

Adıgüzel: "Sadece toprağı değil, rutini de terk ediyorsun"

Güven Adıgüzel, seyahat kavramını iki yönlü değerlendirdiğini belirterek şunları söyledi: "Seyahati, ilk etapta bulunduğun yeri terk etmekle ilgili bir yerden başlatıyorum. Çünkü bulunduğun yerde, o anda seyahat etmediğin bir rutinin içerisinde fark etmediğin bazı şeyler oluyor. Bunlar seyahatte insanın aklına gelir. Seyahat ettiğin zaman kendinle baş başa kalma, gittiğin ülkede orada karşılaştığın bir şeyi yeniden düşünme biçimi geliştiriyorsun. Bu çok cazibeli bir şey gibi geliyor bana."

Adıgüzel, seyahat etme fikrinin çocukluğundan itibaren uzaklara duyduğu merakla başladığını ve yazarlığın da başka ruhları merak etmekle bağlantılı olduğunu vurguladı: "Yazarlık da böyle bir şeydir aslında. Başka ruhları merak ediyorsun. O açıdan yazarlığın içinde de bir bağlantı var."

Hayatın tamamının yolda olmakla ilgili olduğunu ifade eden Adıgüzel, "Bulunduğun yerden bir süreliğine aslında sadece toprağı değil, rutini de terk ediyorsun. Rutinini terk ettiğin andan itibaren seyahat sana bir şeyler vermeye başlıyor." dedi.

Ramazanoğlu: "Varılacak bir yer olması bana çok anlamlı gelmiyor"

Yıldız Ramazanoğlu ise seyahatlerin tematik olabileceğini, bazen de plansız spontane yolculukların daha çekici olduğunu söyledi: "Herhangi bir program yapmadan öylesine spontane çalışmalar da olabilir çünkü bu hep gitmekle alakalı bir şey. Seyahat aslında benim için biraz da yolda olmak. Yola çıkıyorum, Frankfurt'a gidiyorum, bir hedef olması da gerekmiyor. Sadece mesela ben bir trene binip bütün Avrupa'yı trenden hiç inmeden gezebilirim. Etrafımdan manzaralar, imgeler, insanlar, istasyonlar, dağlar, nehirler, şehirler, köyler geçer, benim için bu da harika bir seyahat olabilir."

Ramazanoğlu, yolda olmayı çok sevdiğini belirterek, "Varılacak bir yer olması bana çok anlamlı gelmiyor. Biraz yaşla da alakalı bir şey. Bir zamanlar şu şehre gitmek istiyorum, orayı görmek istiyorum gibi birtakım hedeflerim vardı. Şimdi şehirlerin kenarından geçmek, içinden geçmek ama sürekli gitmek de benim için son derece etkileyici olabiliyor." ifadesini kullandı.

Program, seyahatin bireysel dönüşüm, rutinden kaçış ve yazarlıkla kurduğu bağ üzerinden izleyicilere zengin tartışma ve deneyim paylaşımı sundu.

Litros Sanat'ın "Litros Sanat Konuşmaları" kapsamında düzenlediği "Neden Seyahat Ederiz" programı...

Litros Sanat'ın "Litros Sanat Konuşmaları" kapsamında düzenlediği "Neden Seyahat Ederiz" programı, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, yazar Yıldız Ramazanoğlu (ortada) ve Güven Adıgüzel (solda) katıldı.

